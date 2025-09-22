طلال عيد

المركزية- أحدث ارتفاع تنظيم الاعراس في لبنان هذا الصيف، نمواً في حركة قطاع تأجير السيارات.

وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحة جيرار زوين لـ"المركزية" أن "نسبة تشغيل السيارات في الأعراس كانت ٢٠ في المئة، مما ساعد القطاع على الاستمرارية وتحسين بعض ما خسرته في السنة الماضية".

ويشير الى ان "أغلبية الذين استأجروا السيارات هم لبنانيون من الانتشار الذين عززوا نشاط القطاع".

لكنه يأسف "لعدم ضبط موضوع تأجير السيارات حيث عمد عدد من معارض السيارات الى تأجير سياراتهم وهذا مخالف للقانون".

ويؤكد زوين ان "نسبة تشغيل وتأجير السيارات هي اليوم ٥٠ في المئة بعدما وصلت خلال الصيف الى ٩٥ في المئة"، آملاً ان تصل النسبة الى ١٠٠ في المئة كما كان يحدث في السابق خصوصاً مع امكانية عودة السياح الخليجيين الى لبنان".