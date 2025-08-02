ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن زلزالاً بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان.



وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترًا.



وأشار إلى أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث سجلت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجة، رُصدت عند خط عرض 36.54 درجة شمالًا وخط طول 68.77 درجة شرقًا وعلى عمق 139 كيلومترًا.