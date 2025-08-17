أصيب 29 شخصا على الأقل، بينهم حالتان حرجتان، إثر زلزال بقوة 6 درجات ضرب صباح اليوم الأحد جزيرة سولاويزي في وسط إندونيسيا، وفق ما أفاد به مسؤول إندونيسي نقلاً عن وكالة" روسيا اليوم".

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث عبد المهاري، أن 13 مصابا نقلوا إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى، بعدما سقط عليهم حطام دار عبادة متضرر.

وأشار إلى أن الزلزال ألحق أضرارا بكنيسة في قرية ماساني، في وقت لم يحسم بعد العدد النهائي للنازحين.

ووقع الزلزال في مدينة بوسو عند الساعة 5:38 صباحا (21:38 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. وأكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث تسونامي.

وفي المنطقة المجاورة سيجي، شعر السكان بهزة متوسطة استمرت نحو 7 ثوان، لكن لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار. بينما استمرت الهزة الأرضية نحو 15 ثانية في قرى بوسو بيسيسير، مما دفع السكان إلى الخروج من منازلهم خوفا.

ودعا المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث السكان إلى البقاء في حالة تأهب تحسبا لهزات ارتدادية محتملة، وتجنب الاقتراب من المباني المتضررة.