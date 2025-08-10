قال المركز الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.19 درجة ضرب تركيا، الأحد، مشيرا إلى أنه كان على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في سنديرغي التابعة لباليكسير، مشيرة إلى أنه جرى تسجيله في حدود الساعة السابعة و53 دقيقة (19:53:47).

وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن سكان إسطنبول شعروا بالزلزال.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي ضحايا أو خسائر.

وعلق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على الحادث بالقول على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وجميع فرقها على الفور عمليات بحث ميدانية عن موقع الزلزال، الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها. لا توجد حاليا أي خسائر. ونراقب الوضع عن كثب".