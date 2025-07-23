المركزية- في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار تذاكر الطيران في لبنان، تبرز حقيقة قلّما يتم الحديث عنها وهي "التأمين على الرحلات الجوية يشكّل أحد أبرز أسباب هذا الغلاء". إذ إن الشركة الوطنية اللبنانية تعتمد على شركات تأمين أجنبية بتكاليف مرتفعة، ما ينعكس مباشرة على المسافر اللبناني.

في هذا السياق، اقترح مدير عام شركة "كومن" Comin روجيه زكّار الاعتماد على شركات تأمين محلية لتأمين شركات الطيران العاملة في لبنان. ويعتبر أن "بهذه الخطوة لا نتمكن فقط من تأمين شركتنا الوطنية بل أيضاً تأمين شركات طيران أخرى من خلال عمليات تأمين متبادلة بين لبنان والخارج".

وقال زكّار: التأمين عبر الشركات اللبنانية التي تتمتع بالمصداقية والخبرة العالية هو الحلّ. على سبيل المثال لا الحصر شركتنا Cominتتمتّع بالخبرات المطلوبة لهذا النوع من التأمين. إذ تؤمن Comin "شركات مصر للطيران " Egypt Air، Nile Air، وAir Cairo، وهذا يشكّل خطوة نوعية نحو خفض الكلفة التشغيلية وبالتالي خفض أسعار التذاكر على الركاب وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف: لطالما تحدثنا عن أهمية التغطية خلال أوقات الحرب، لكن اليوم نؤكد أن التأمين الخارجي ليس الخيار الوحيد، بل يمكن تأمين شركات الطيران عبر لبنان بفعالية أعلى وكلفة أقل. والنتيجة؟ توفير مباشر على الشركات، والدولة، والأهم على المواطن.

وأوضح أن "تحريك ملف التأمين نحو وسطاء محليين سيدعم القطاع السياحي، يحفّز حركة السفر، ويُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي"، مشددًا على استعداده لوضع خبرته في خدمة هذا التوجه البنّاء.

وختم: التأمين ليس فقط حماية، بل أداة اقتصادية فعالة إذا ما وُظّفت بشكل صحيح وبأيادٍ وطنية موثوقة.