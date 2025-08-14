المركزية - أعلنت مجموعة Globalcom عن إطلاق شركة Enterprise Network Solutions (ENS)، التي تُقدّم حلولًا في مجالات خدمات الحوسبة السحابيةcloud) Computing Services)، وخدمات الشبكات والاتصالات(Network and Communication Services) ، وخدمات الأمن السيبراني(Cybersecurity Services) . يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعًا مضطردًا في التحوّل الرقمي، ممّا يضع المؤسسات والشركات أمام تحديات تشغيلية وتقنية متزايدة. في هذا السياق، كان لنا حديثٌ خاصٌّ مع السيدة رنا زخّور، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Globalcom، لتسليط الضوء على خلفية هذا المشروع، وأهدافه، وأبعاده.



ما هي الأهداف والدوافع لإطلاق شركة ENS؟

إنّ إطلاق شركة ENS يشكّل من قِبل مجموعتنا استجابةً مباشرةً لحاجة السوق إلى حلول تقنية شاملة وموثوقة. شهدنا في السنوات الأخيرة تسارعًا لافتًا في وتيرة التحوّل الرقمي، وكان لا بدّ من تقديم نموذج إدارة خدماتٍ كاملٍ لمواكبة هذا التغيير ودعم المؤسسات على كافة المستويات التقنية. أشير إلى أنّ شركتنا الجديدة تمثّل امتدادًا تشغيليًا لشركةGDS ، حيث تستفيد من خبرة مجموعة Globalcom التي تتجاوز ثلاثة عقودٍ في مجالي الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.



لماذا إطلاقها في هذا التوقيت بالذات، مع كلّ ما يحدث من أزمات في لبنان والمنطقة؟

رغم التحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة، جاء إطلاق شركة ENS في توقيتٍ مدروس، وليس بصورة عشوائية. فقد استطاعت مجموعة Globalcom، بخبرتها التي تزيد عن 33 عامًا في خدمات الإنترنت، ونقل البيانات، والأمن السيبراني (Cybersecurity)، أن ترصد بدقة تحوّلات السوق، وتواكب تنامي الحاجة إلى حلول رقمية متقدمة.

وبعد النجاح الذي حققه فرعها GDS في تلبية متطلبات القطاع المؤسسي من خلال حلول تكنولوجية موثوقة وذكية، أطلقت المجموعة شركة ENS استجابةً لتزايد التهديدات الأمنية الرقمية وارتفاع معايير الأداء المؤسسي.

تقدّم ENS خدمات متطورة في مجالات شبكات الاتصال (Networking)، الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، وأمن المعلومات (Information Security)، وتسهم في دعم التحول الرقمي من خلال دمج الخبرة المحلية بالتقنيات العالمية، مع التركيز على الابتكار، والموثوقية، وتجربة المستخدم، لتكون شريكًا فاعلًا للمؤسسات اللبنانية في مواجهة التحديات الرقمية بثقة وكفاءة.



ما هو الدور الذي تسعى ENS إلى القيام به؟

إنّ دور ENS يتجاوز المفهوم التقليدي لتقديم الخدمات التقنية. فالشركة الجديدة تسعى إلى تقديم التكنولوجيا المبسّطة وغير المعقّدة لعملائنا، وهذا يُشكّل بحدّ ذاته تحدّيًا هامًّا لنا. تقوم شركتنا بإدارة البنية التحتية الرقمية بكفاءةٍ عالية؛ لكن الأهم من ذلك أنّ دور شركتنا لا يقتصر على تقديم الخدمة فحسب، بل يتعدّاه إلى استباق التحديات وتوفير الحلول قبل أن تتحوّل إلى مشاكل.



هل بإمكانك تحديد الخدمات التي تقدّمها ENS؟

تُقدّم شركة ENS ثلاثَ خدماتٍ تقنيةً أساسية، وهي: إدارة الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، وشبكات الاتصال (Network Connectivity)، والأمن السيبراني .(Cybersecurity) بالنسبة لنا، فإنّ هذه الركائز ليست مجرّد شعارات، بل خدمات متكاملةٌ ومترابطة، يُشرف عليها فريقٌ هندسيٌّ متخصص وندعمها من خلال التعاون مع شركاء دوليين استراتيجيين. في هذا الإطار، نقدّم حلولًا تبدأ من التقييم والترحيل (Migration)، وتصل إلى الاستضافة (Hosting) والمراقبة (Monitoring). كما توفّر الشركة حلول اتصالاتٍ شبكيةٍ عالية الأداء، مع تقديم خدمات حماية سيبرانية استباقية من خلال مراكز عملياتٍ متطوّرة.



من هم العملاء الذين سوف تستهدفهم ENS؟

لقد تمّ تصميم خدمات ENS لكي تتمكّن من خدمة كافة أحجام الأعمال وأنشطتها. لذلك، تستهدف شركتنا طيفًا واسعًا من العملاء، بما في ذلك: الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والناشئة، إضافةً إلى المؤسسات الكبرى، وذلك في القطاعين الخاص والعام. من هذا المنطلق، فإنّ أيّ مؤسسة تعتمد على بنيةٍ تحتيةٍ رقمية فعّالة وآمنة هي شريكةٌ محتملة لـ ENS.



ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها من خلال ENS؟

إنّ إطلاق شركة ENS الجديدة له طابعٌ استراتيجيٌّ للغاية؛ فهو يُشكّل ترجمةً عمليةً لرؤية مجموعة Globalcom في بناء منظوماتٍ رقميةٍ متكاملةٍ تدعم المؤسسات اللبنانية والإقليمية في رحلتها نحو التحوّل الرقمي. إنّ إطلاق الشركة أتى ليُقدّم شراكةً تقنيةً حقيقية، مبنيةً على الثقة، والتمكين، والحماية.



للمزيد من المعلومات حول ENS وخدماتها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.thinkens.com

أو متابعة صفحة @thinkens على LinkedIn ،

أو التواصل مباشرةً عبر البريد الإلكتروني . http://[email protected] :