المركزية- احتضنت زحلة المدينة العالمية للكرمة والنبيذ ليالي النبيذ في سوقها التجاري على بولفار زحلة بمهرجان اقيم برعاية مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وبدعوة من بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ والاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ .وقد تضمن المهرجان عرض لمنتجات النبيذ والاجبان والمياه والبزورات اللبنانية مما أضفى على المناسبة طابعا احتفاليا جامعا . وقد استهل المهرجان بكلمات نوهت باعلان زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ لتنضم الى تسع مدن عالمية واشادت بجهود مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وفريق عمل وزارة الزراعة على مدى السنوات الماضية في تعريف وتسويق النبيذ في الاسواق المحلية والخارجية ، واستهلت الكلمات برئيسة الاتحاد اللبناني لمنتجي النبيذ السيدة ميشلين توما التي أعلنت بفخر خبر تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ" من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV). وقد توجّهت بالشكر إلى جميع من ساهم في الوصول إلى هذا الإنجاز، وفي طليعتهم مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وإلى المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، مؤكدة أنّ هذا اللقب يليق بزحلة لما لها من تاريخ عريق مع النبيذ.

ثم تلتها كلمة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للكرمة والنبيذ السيد ظافر شاوي، الذي شدّد على أنّ هذا الحدث التاريخي لا يعني زحلة وحدها، بل يخصّ كل لبنان والقطاع بأسره وجميع منتجي الكرمة والنبيذ. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود من أجل إبقاء القطاع في الطليعة عالميًا.

بدوره، ألقى ممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع رئيس لجتة الزراعة في الغرفة المهندي كميل حبيقة كلمة تطرّق فيها إلى الارتباط التاريخي بين زحلة والكرمة والنبيذ ، مشيرًا ان للكرمة والنبيذ عادات وذكريات وثقافة وكل زحلي منذ صغره يتحدث عن كروم زحلة بين " طالع على الكروم ونازل على البيت " وبين " جلسة الكروم بمأدبتها الزحلية الغنية " إلى الدور الرائد الذي لعبته الغرفة في تطوير قطاعات الإنتاج. ووجّه تحية تقدير إلى المهندس لويس لحود الذي عمل على تعريف العديد من دول العالم بالنبيذ اللبناني، وإلى المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، كما عبّر عن امتنانه لانفتاح وإيجابية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني الذي مدّ اليد لدعم وتطوير الزراعة اللبنانية.

أما رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، فاعتبر أنّ مهرجان النبيذ هذا يتزامن مع حدث مفصلي وهو تصنيف زحلة عالميًا كـ "مدينة للكرمة والنبيذ" من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ OIV، مؤكّدًا أنّ هذا اللقب يشكل شرفًا كبيرًا وتتويجًا لعراقة زحلة ولتفاني وإبداع منتجي النبيذ فيها. كما أشار إلى الأصناف اللبنانية الأصيلة من الكرمة مثل "العبيدي" و*"المرواح"*، لافتًا إلى أنّ صادرات النبيذ اللبناني بلغت عام 2024 نحو ثمانية عشر مليون دولار بعد أن كانت خمسة عشر مليون دولار عام 2016، أي بزيادة نسبتها سبعة عشر بالمئة، ما يبرهن على أنّ حضور لبنان العالمي يتوسع عامًا بعد عام وشكر غزالي ابن زحلة المدير العام لحود على جهوده في تطوير النبيذ اللبناني وفي اعلان زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ .

واختُتم الافتتاح بكلمة راعي النشاط مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الذي توجّه بالتحية والشكر إلى جميع المنتجين الذين كان لهم الدور الأساسي في النجاحات التي حققها القطاع بفضل استثمارهم رغم الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية . وخصّ مدينة زحلة بتحية تقدير على تاريخها العريق في زراعة الكرمة وانتاج النبيذ، معتبرًا أنّ استحقاقها لقب "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ" هو إنجاز للبنان بأسره.

كما وجه لحود تحية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على دعمه الدائم للقطاع الزراعي وعلى اشادته بقطاع النبيذ وتهنئته لزحلة باعلانها مدينة عالمية للكرمة والنبيذ . وشكر لحود وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على جهوده في خدمة المزارع اللبناني ، وأعلن أنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقل النبيذ اللبناني إلى محطة جديدة، تبدأ بتنظيم مؤتمر دولي للنبيذ بمشاركة المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، للتعريف بكروم العنب في زحلة ودروب سياحة النبيذ في مختلف المناطق اللبنانية ، وشكر لحود البطريرك الراعي على اشادته في عظة قداس الاحد ١٧ اب الماضي في الديمان بجهود فريق العمل في وزارة الزراعة في تعريف وتسويق النبيذ . ثم اعلن لحود عن النشاطات المقبلة للنبيذ التي ستقام في المناطق اللبنانية وعن الموتمر العالمي لقطاع النبيذ الذي سيعقد في زحلة في تشرين الثاني المقبل الذي ستنظمه وزارة الزراعة مع المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ بالتعاون مع بلدية زحلة المعلقة وتعنايل والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ والاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ والذي سيتضمن الاحتفال باعلان زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ وباعلان دروب سياحة النبيذ في لبنان