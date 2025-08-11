أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده واصلت تطوير أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى خلال فترة وقف نشرها، ما أتاح لها بناء ترسانة كبيرة من هذه الأسلحة.

وأوضح، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، أن قرار الوقف كان يقتصر على النشر ولم يشمل أنشطة البحث والتطوير، مضيفًا أن موسكو استغلت هذه الفترة لتطوير أنظمتها في هذا المجال.

وكانت روسيا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إلغاء ما وصفته بالوقف الأحادي لنشر الصواريخ متوسطة المدى، معتبرة أن القرار جاء ردًا على تحركات أميركا وحلفائها. ويأتي ذلك بعد انهيار معاهدة الصواريخ الأرضية قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة عام 1987 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، والتي انسحبت منها واشنطن عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، متهمة موسكو بانتهاكها، وهو ما نفته الأخيرة.