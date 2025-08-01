واشنطن- في مقابلة مع إذاعة فوكس وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تهديد المملكة المتحدة وكندا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطينية ب "الأمر غير ذي صلة... ولا يعني أي شيئ. وقال "أولًا، لا تملك أي من هذه الدول القدرة على تأسيس دولة فلسطينية. ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية إلا بموافقة إسرائيل. ثانياً، لا يمكنهم حتى أن يحددوا مكان هذه الدولة الفلسطينية. ولا يمكنهم أن يحددوا من سيحكمها. وأعتقد أن السبب الثالث هو أن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية."

واتهم روبيو الدول التي تهدد بالإعتراف بدولة فلسطينية "بأنهم يُعيقون محادثات وقف إطلاق النار، لأن حماس تجلس هناك وتقول – وتلك هي مشكلة بيان المملكة المتحدة. والمملكة المتحدة تقول: حسناً، إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار بحلول أيلول/سبتمبر، فسنعترف بدولة فلسطينية. لذا، لو كنتُ مكان حماس، لقلتُ: أتعلمون ماذا؟ دعونا لا نسمح بوقف إطلاق النار. إذا رفضت حماس الموافقة على وقف إطلاق النار، فإنها تضمن اعتراف جميع هذه الدول بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر. لذا، لن يوافقوا على وقف إطلاق النار. أعني، هذا أمر سخيف للغاية". وأضاف روبيو "لكن ما يحدث في الواقع، في حالة العديد من هذه الدول، أن الأمر يكمن في سياساتها الداخلية. بعض هذه الدول لديها الآن دوائر انتخابية ضخمة تضغط عليها داخلياً للانحياز إلى هذا الجانب، بغض النظر عن تداعياته الجيوسياسية. هذا ما يفعلونه هنا. لكنهم في الواقع، يُلحقون الضرر بالقضية، ولا يُساعدون".

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر التي لديها تأثير كبير على حماس قال روبيو: "انظر، أريد أن أكون منصفاً، مفهوم؟ إنني أعلم أن قطر ليست دائماً – إنها مصدر جدل بين البعض. لكن عندما يتعلق الأمر بهذه المفاوضات، فقد كانوا مفيدين للغاية. لقد كانوا حازمين جداً؛ وبذلوا الكثير من الوقت والجهد في هذا الأمر، وبصراحة، أعربوا عن إحباطهم من حماس. إنني أعتقد أن لحظة الحقيقة يجب أن تأتي، حيث يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت حماس في عدم الموافقة." وعاد روبيو وتحدث عن الدور السلبي الذي تلعبه الدول التي تهدد بالإعتراف بإسرائيل وقال " لقد قدمت إسرائيل بالفعل مجموعة من التنازلات التي طلبتها حماس، وهي تنازلات صعبة على إسرائيل، ثم عادت حماس ورفضت الاتفاق – وبالمناسبة، رفضته في اليوم نفسه الذي أعلن فيه ماكرون من فرنسا عن قراره. لأنه في نهاية المطاف، حماس تجلس هناك وتقول: نحن نكسب الحرب الإعلامية. لدينا كل هذه الدول تصطف إلى جانبنا في هذا النزاع. لدينا ميزة الآن. لا يجب أن نوافق على أي شيء. يجب أن نواصل هذا الأمر. هكذا – إنهم لا يكترثون بعدد القتلى في غزة، ولديهم رهائن يعتقدون أنهم درع لهم، والآن لديهم كل هذه الدول تصطف إلى جانبهم" على حد تعبيره.