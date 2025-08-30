في توغل جديد للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، دخلت عشرات السيارات المحملة بالقوات الإسرائيلية إلى قرية العشة بريف القنيطرة.

وعمدت إلى تفتيش عدد من المواقع والمنازل، وفق ما أفادت مصادر العربية/الحدث، اليوم السبت.

كما أضافت أن تلك القوات بدأت بعد ساعات قليلة بالانسحاب والعودة إلى داخل الجولان المحتل.

قرية الصمدانية الشرقية

وكانت محافظتا القنيطرة ودرعا شهدتا، أمس، تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على وسائل قتالية في مواقع عدة جنوبي سوريا، إثر عمليات ليلية، اعتقل خلالها "عددا من المتورطين بنشاطات معادية، وعثر على وسائل قتالية"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما نفّذت القوات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، إنزالا جويا في موقع عسكري يقع على بعد نحو 30 كلم جنوب دمشق، تعرّض لقصف متكرر في الأيام الماضية.

يشار إلى أنه منذ سقوط النظام السابق، صعدت إسرائيل توغلاتها في الجنوب السوري، واستمرت ضرباتها وغاراتها على مواقع عدة.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده عازمة على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، بما فيها محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.