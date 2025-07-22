علّق السوبر ستار راغب علامة على قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقافه موقّتاً عن الغناء واستدعائه للتحقيق، على خلفية الجدل الذي أُثير عقب حفله الأخير، بعد تداول فيديو يُظهر قيام إحدى المعجبات بتقبيله على المسرح.

علّق السوبر ستار راغب علامة على قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقافه موقّتاً عن الغناء واستدعائه للتحقيق، على خلفية الجدل الذي أُثير عقب حفله الأخير، بعد تداول فيديو يُظهر قيام إحدى المعجبات بتقبيله على المسرح.

وفي مداخلة هاتفية مع “النهار”، أوضح علامة: “كنت أتحدث مع أخي وصديقي الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وشرحت له ما جرى. الفتاة جذبتني من شدة فرحتها بينما كنت أغادر المسرح وقبّلتني. الزاوية التي التُقط منها الفيديو أوحت وكأنّ القبلة على الفم، وهذا لم يحصل على الإطلاق. أقسم بالله أنّ الأمر لم يكن كما ظنّ البعض”.

وأضاف: “الفتاة كانت متحمّسة، وما جرى كان تلقائياً وعفوياً. لا يمكن تحميلها مسؤولية مشهد صُوّر من زاوية خاطئة، ولا يجوز الإساءة إليها أو تفسير ما حدث بشكل مغلوط”.

وشدّد علامة على احترامه الكبير لجمهور مصر وشعبها، قائلاً: “أحمّل المسؤولية للمنظّمين، لأن الجمهور كان يعتلي خشبة المسرح. أنا أكنّ كل الاحترام للجمهور ولا أتعامل معه بقسوة، ولا أحب أن أكسر بخاطر أحد”.

وتابع: “تواصلت مع النقيب مصطفى كامل، وقد تفهّم موقفي. وأنا بدوري أحترم قرار النقابة، وسأقوم بزيارة مقرها الأسبوع المقبل بإذن الله، وسأحتسي القهوة مع النقيب. علاقتي بالنقابة تعود إلى أكثر من 40 عاماً ولم يحصل يوماً أي سوء تفاهم”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارًا رسميًا بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء داخل مصر لحين التحقيق معه، على خلفية ما وصفته النقابة بـ”مخالفة الأعراف والتقاليد المصرية”.

جاء ذلك عقب حفله الأخير الذي أقيم في منطقة الساحل الشمالي وشهد تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وانتشار مقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصطفى كامل في بيان شديد اللهجة: “تابعت على مدار يومين سلوكًا مشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولن نسمح بتكراره على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم”.

وأضاف: “مسارح مصر كانت دائمًا منبرًا للفن الراقي، ولن تُستخدم في الإيحاءات والأحضان التي تثير الاشمئزاز”.

استدعاء وتحقيق ومنع مؤقت

وأعلنت النقابة عن استدعاء راغب علامة للتحقيق، وإيقاف التصريح الخاص به بالعمل داخل مصر إلى حين مثوله أمام لجنة التحقيق، كما خاطبت النقابة غرفة المنشآت السياحية للتحقيق مع صاحب المنشأة التي استضافت الحفل.

ووصفت النقابة ما جرى بـ”الإسقاط الواضح والمتعمد لكل القيم والعادات”، مشيرة إلى أن المشاهد التي ظهرت في الحفل – بحسب وصف البيان – “لا تليق بمصر ولا بجمهورها”.