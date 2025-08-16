شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، لمجلس الوزراء "إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء بعد سنوات من التأخير لما له من انعكاسات إيجابية على الشعب اللبناني من حيث نوعية الدواء وجودته وسعره".

وشكر لوزير الصحة ركان ناصر الدين ونقيب الصيادلة جو سلوم "المثابرة والمتابعة وإعطاء الأولوية لاقرار هذه المراسيم ودفع هذا الموضوع إلى الواجهة".

واعتبر أن "اختيار الاكفاء والاختصاصيين وأصحاب المهنية العالية لإدارة هذه المؤسسة الفعالة هو شرط أساسي لنجاحها وتأمينها للشفافية في مراقبة الأدوية والمتممات المستوردة وتسجيلها وفقاً للأصول".