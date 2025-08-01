واشنطن - أدانت كل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وتشيكيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، تزايد التهديدات من قِبَل أجهزة الاستخبارات الإيرانية على الأراضي التابعة لها. وأعلنت هذه الدول في بيان مشترك عن اتحادها في معارضة "محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية قتل وخطف ومضايقة الناس في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا". وكشف البيان عن أن الأجهزة الإيرانية "تتعاون بشكل متزايد مع المنظمات الإجرامية الدولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية. وهذا أمر غير مقبول".

واعتبرت هذه الدول أن هذه الأنواع من الهجمات تعد انتهاكات لسيادتها. وأعلنت التزامها بالعمل معاً لمنع حدوث هذه الأعمال. ودعت السلطات الإيرانية إلى وضع حدٍ فوري لهذه الأنشطة غير القانونية على الأراضي التابعة لكل من هذه الدول.