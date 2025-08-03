كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون اللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قام الخميس الماضي بزيارة غير اعتيادية إلى القرى الدرزية الواقعة على سفوح جبل الشيخ في جنوب سوريا، حيث التقى شيوخ ووجهاء المنطقة.

وبحسب الصحيفة، حظي أدرعي باستقبال حافل شمل قبلات وأحضان، واستمع لساعات إلى معاناة الأهالي بعد تغيّر النظام في سوريا، كما ناقش معهم ما جرى في السويداء قبل نحو أسبوعين. وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الزيارة حظيت بتغطية واسعة، لكون أدرعي يعدّ من أبرز وجوه الجيش الإسرائيلي وأكثرهم نفوذاً في العالم العربي خلال العامين الماضيين.

في المقابل، ذكرت القناة 11 الاسرائيلية أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان قد دعا في وقت سابق الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، لزيارة دمشق، إلا أن الدعوة قوبلت بالرفض. وأوضحت القناة أن محاولات التواصل مع طريف تواصلت بعد أحداث السويداء الأخيرة دون أي تجاوب.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو الخميس، قال الشيباني إن سوريا "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل ولا تنوي شن أي اعتداء عليها"، مؤكداً أن "هدف الحكومة هو بناء سوريا فقط". وأضاف أن "التدخل الإسرائيلي المستمر يعقّد المشهد في السويداء، وأن الدولة السورية هي المسؤولة عن رعاية الأقليات وليس أي جهة خارجية".

واتهم الشيباني إسرائيل بـ"استغلال قضية الدروز" لتبرير تدخلها، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين وتعطّل مسار إعادة الإعمار، مشدداً على أن الحكومة تدخلت لوقف القتال بين البدو والدروز في السويداء ولا تنوي استهداف أبناء الطائفة.

في السياق ذاته، أفادت قناة "كان" الاسرائيلية أن إسرائيل أبلغت دمشق موافقتها على نشر جهاز الأمن العام في جنوب سوريا بديلاً عن الجيش، الذي تعارض تل أبيب وجوده في المنطقة. وطلبت إسرائيل أن تضم هذه القوات عناصر درزية تابعة لوزارة الداخلية السورية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان عدم تشكيل تهديد للدروز" من قبل قوات الأمن الحكومية.