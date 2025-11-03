المركزية - رأس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الاجتماع الأول للمجلس الجديد لعمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الذي يضم: الدكتور وسيم الوزان رئيسا لمجلس العمدة، والمهندس أديب بساتنة نائبا للرئيس، والمحامي رضوان الأسير أمينا للسر، ومحاسب المجلس محمد برغوت ، والسيدة بديعة الحوت شهاب رئيسة لجنة الصديقات، والأعضاء: الدكتور نبيل نجا، محمد رفيق البواب، زياد عيتاني، محمد دندن، بسام الحلبي، وكمال طبارة، ونسرين فرهود والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي الذي هو عضو طبيعي في مجلس العمدة، بحضور المدير العام للمؤسسات الشيخ احمد دندن،

ورحب المفتي دريان بأعضاء المجلس وانطلاق عملهم في" خدمة المؤسسات وتعزيز وتطوير وتحديث النشاطات التي تقوم بها على الصعيد الرعائي والخيري والتعليمي والتربوي في مؤسسة الخدمات الاجتماعية والصحية في مستشفى التأهيل الطبي التخصصي وفي رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة".

وشكر الدكتور وزان باسمه وباسم أعضاء مجلس العمدة على الثقة التي أولاها لهم المفتي دريان، واضعين كافة إمكاناتهم للنهوض بالمؤسسات.