توغلت دبابات إسرائيلية في عمق الأحياء السكنية في مدينة غزة، اليوم الأحد، بينما قالت السلطات الصحية المحلية إنها لم تتمكن من الاستجابة لعشرات نداءات الاستغاثة، وعبرت عن قلقها إزاء مصير السكان في المناطق المستهدفة.

وقال شهود ومسعفون إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل مكثف في أحياء الصبرة وتل الهوا والشيخ رضوان وحي النصر، لتقترب من قلب مدينة غزة والمناطق الغربية من المدينة حيث يلجأ مئات الآلاف من السكان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في شن هجومه البري الذي طالما هدد به على مدينة غزة في 16 سبتمبر أيلول بعد تكثيف غاراته على وسط المدينة لأسابيع مما أجبر مئات الفلسطينيين على الفرار لكن الكثيرين لا يزالون فيها.

لقاء ترامب ونتنياهو

قالت حركة حماس، التي تطالبها إسرائيل بالاستسلام، اليوم الأحد، إنها لم تتلق اقتراحاً جديداً من الوسطاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن "اتفاقا بشأن غزة" يبدو مرجحاً.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، غداً الاثنين.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل بشكل منفصل، إن السفير مايك هاكابي سيسافر إلى مصر للقاء مسؤولين مصريين "في إطار المشاورات الدبلوماسية المنتظمة التي تجريها السفارات الأميركية في المنطقة".

ومصر من بين الجهات التي تتوسط بين إسرائيل وحماس.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة في وقت متأخر من أمس السبت، إن إسرائيل رفضت 73 طلباً أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن قواته وسعت نطاق عملياتها في المدينة، وإن خمسة مسلحين أطلقوا صاروخاً مضاداً للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية، وقُتلوا على يد القوات الجوية الإسرائيلية.

مقتل 5 في غارة جوية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفت القوات الجوية 140 هدفاً عسكرياً في أنحاء غزة، بما في ذلك مقاتلون وما وصفها ببنية تحتية عسكرية.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن خمسة أشخاص على الأقل سقطوا قتلى في غارة جوية على حي النصر في غزة. وأبلغ المسعفون عن مقتل 16 شخصا آخرين في غارات على منازل في وسط غزة، ليرتفع عدد القتلى، اليوم الأحد، إلى 21 على الأقل.

وتسبب الحصار العسكري الإسرائيلي في كارثة إنسانية في جميع أنحاء غزة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أربعة مرافق صحية في مدينة غزة توقفت عن العمل هذا الشهر. وذكرت الأمم المتحدة أنه تم إغلاق بعض مراكز علاج سوء التغذية.

آلاف في مدينة غزة

تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما بين 35 ألفا و40 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ الشهر الماضي، لكن مئات الآلاف بقوا هناك. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود حوالي مليون فلسطيني في مدينة غزة في شهر أغسطس (آب).

وبدأت إسرائيل حملتها على قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين في أعقاب هجوم قادته حماس على إسرائيل التي قالت إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ووفقاً للسلطات الصحية في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أكثر من 65 ألفاً في القطاع. وتسببت الحرب في نزوح جميع السكان تقريباً، وأصابت المنظومة الصحية في القطاع بالشلل.

المصدر: العربية