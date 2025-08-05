فارق فتى يبلغ من العمر 14 عاماً الحياة، بعد تعرضه لعملية خنق متعمدة على يد أحد أقرانه في ساعة متأخرة من ليل أمس في حي قدوربك بمدينة القامشلي شمالي الحسكة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت للمرصد السوري، فإن الحادثة وقعت قرابة الساعة 12 منتصف الليل، عندما كان عدد من الأطفال يجلسون على أحد الأرصفة ويلعبون لعبة “بوبجي” الإلكترونية عبر هواتفهم المحمولة، ليتطور خلاف “افتراضي” داخل اللعبة إلى مشاجرة حقيقية، أقدم خلالها أحد الأطفال على خنق الضحية بعد خسارته في اللعب.

وبحسب المعلومات فإن ذوي الفتى المتوفى لم يعلموا بتفاصيل الحادثة، حيث أقدموا عند الساعة الواحدة ظهرًا على إحراق منزل عائلة الطفل المتهم بالجريمة، فيما أفادت المعلومات أن أهالي الأطفال المتورطين لاذوا بالفرار من منازلهم خوفًا من التصعيد.

وأعرب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عميق قلقه من تفشي مظاهر العنف بين الأطفال والمراهقين، لا سيما في مناطق تغيب فيها الرقابة والتوعية، وجدد مطالبته للجهات المعنية، والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، بضرورة اتخاذ خطوات فعلية للحد من الانفلات السلوكي.