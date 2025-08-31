أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لجعل قطاع غزة منطقة تحت الوصاية الأميركية لما لا يقلّ عن 10 سنوات، وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.

وأضافت الصحيفة أنّ الخطة التي تبحثها إدارة ترامب لمستقبل قطاع غزة تشمل نقل جميع سكانه بناء على ما يسمى "الرحيل الطوعي" لبلد آخر أو لمناطق محصورة في القطاع.

كما أشارت إلى أنّ الخطة التي تبحثها إدارة ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة تشمل بناء "ريفييرا الشرق الأوسط" على أنقاض القطاع ودفع أموال للفلسطينيين مقابل مغادرته.