المركزية- في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين منظمة اليونيسف ووزارة الاقتصاد والتجارة، وقّع الوزير عامر بساط والمنظمة خطة العمل لعام 2025 ضمن برنامج التغذية وتنمية الطفل، مؤكّدين من خلالها التزامهما المشترك بتحسين الوضع التغذوي للأطفال والفئات الأكثر هشاشة في لبنان.

وفي بيان صادر عن الوزارة، تُعد هذه الخطة استمرارًا للسنة الثانية من التعاون الوثيق بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز تغذية الأطفال في سن الدراسة والمراهقين، وتحسين النظام الغذائي في لبنان ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال من خلال بيئة غذائية صحية ومستدامة.

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة باعتبارها أول خطة عمل يتم توقيعها في مجال التغذية وتتجدد للسنة الثانية، في وقت يواجه فيه لبنان عبئًا ثلاثيًا من سوء التغذية، يتمثل في: النقص التغذوي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدلات السمنة والوزن الزائد، وهو ما يظهر حتى ضمن الفرد الواحد أحيانًا.

وتنصّ هذه الشراكة الاستراتيجية، تنفيذ مشروعين أساسيين يهدفان إلى معالجة التحديات المرتبطة بحماية المستهلك بخاصة الاطفال، وتعزيز الوعي الغذائي:

- تطبيق قانون يودنة الملح في لبنان: الهدف من هذا العمل تحقيق التوازن بين تعزيز صحة المجتمع، الالتزام بالقوانين، وضمان استدامة إنتاج وإضافة اليود إلى الملح المحلي.

- وضع الأطر التنظيمية لضبط تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال، بدءاً بتقييم بيئة الغذاء والتغذية في الأسواق التجارية واعتمادها كأسس للتنظيم.

كما عرض الطرفان الإنجازات المشتركة في برنامج تعزيز إضافة اليود إلى الملح خلال العام 2024، بما في ذلك تطوير إجراءات ضمان الجودة، وتنفيذ زيارات ميدانية ناجحة للمصانع، والتأكد من مطابقة جميع عيّنات الملح للمعايير الوطنية، وتعزيز دور مختبر غرفة التجارة في طرابلس كمركز رئيسي للفحوصات المخبرية..



وأكد بساط أن "هذه الخطة تجسّد الالتزام المشترك بضمان حصول كل طفل في لبنان على غذاء آمن ومغذٍ، وتمكين الأسَر من اتخاذ قرارات مستنيرة".