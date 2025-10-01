استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، ملحق الدفاع في السفارة الأميركية في لبنان الكولونيل جايسون بالكناب، يرافقه المستشار العسكري والسياسي في السفارة طوني اسطنبولي.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، بأن "البحث تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، وتقديم الدعم اللازم في المجالات ذات الصلة بما يسهم في رفع مستوى جهوزية الدفاع المدني".

كما استقبل خريش مسؤول العلاقات الحكومية والإدارات الرسمية في شركة "سوليدير" مصطفى البنا، الذي نقل "تهاني إدارة الشركة لخريش بمناسبة تسلّمه مهامه".

وأكد البنا "استعداد الشركة للتعاون وتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدفاع المدني".

وكذلك، استقبل خريش، رئيس بلدية جونية فيصل أفرام.

وخلال اللقاء، تم التداول في "سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدية جونية والدفاع المدني، بما يخدم المصلحة العامة، لا سيما في مجالات الاستجابة الفاعلة لمواجهة الكوارث والحرائق وتأمين السلامة العامة للمواطنين".

كما تم البحث في "موضوع تشييد مبنى جديد لمركز الدفاع المدني في جونية، ووضع دراسة شاملة وتحضير خطة أساسية للتدخل في حال حدوث أي طارئ قد يهدد حرج حريصا".