بعد رفض مجلس الأمن الدولي تأجيل فرض العقوبات على إيران، أكّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن رفض بلده للخضوع للضغوط.



وكتب خامنئي عبر صفحته على منصة "إكس": أن الفريق المقابل في إشارة إلى واشنطن يخلّ بالوعود في كل شيء، ويكذب في كل شيء، ويهدد عسكرياً بالخداع في كل وقت أو من دون وقت".



وأضاف: "لا يمكن التفاوض مع الولايات المتحدة، ولا يمكن الجلوس معها بثقة واطمئنان لعقد أي اتفاق".



وتابع: "خلال العقود القليلة الماضية، حين بدأنا استخدام الطاقة النووية في علاج الناس والزراعة والصناعة وغير ذلك داخل البلاد، تم ممارسة ضغوط كبيرة على إيران وطلبوا منا التوقف عن هذا العمل، لكننا لم ولن نستسلم. نحن في هذه القضية وفي أي قضية أخرى لم ولن نخضع للضغوط".



وأشار إلى أن "الفريق الأميركي أصرّ على موقفه بأن إيران يجب ألا تملك التخصيب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تُحوّلوا هذا الإنجاز الكبير، الذي أنفقت البلاد من أجله جهوداً كبيرة، إلى دخان".