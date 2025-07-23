المركزية- بحث وزير العمل محمد حيدر اليوم مع وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البراكس، في شؤون المحطات وتلك المتّصلة بوزارة العمل.

بعد الاجتماع، أدلى البراكس بالتصريح الآتي: زرنا معالي الوزير حيدر لشكره على اهتمامه ومواكبته إعادة الانتظام الى جسم النقابة بعد وفاة رئيسها ونائبه منذ أربع سنوات والعملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في 19 حزيران الماضي.

كذلك عرضنا عليه بعض المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات والتي تخص وزارة العمل ولا سيما استخدام العمال الأجانب لغسيل السيارات في ظل عدم توفر العمالة المحلية لهذا الغرض.

كما طلبنا مساعدته في التواصل مع المعنيين وأصحاب الصلاحية للسماح لأصحاب المحطات وعائلاتهم بالانتساب والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنهم يعملون في المحطات، هم وأبناؤهم، شأنهم شأن العمال والموظفين لديهم".