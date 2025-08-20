المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم مدير عام شؤون الأنروا في لبنان الدكتورة دورثي كلاوس، والمستشار الاقليمي للأنشطة العمالية – المكتب الاقليمي للدول العربية مصطفى سعيد.

وأوضحت كلاوس بعد الاجتماع ، أن البحث تناول وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لجهة امكانية إيجاد فرص عمل جديدة تسمح لهم بتحسين ظروفهم وفق القوانين اللبنانية والأطر التشريعية التي تحكم وجودهم في لبنان.

وأشادت بانفتاح الوزير حيدر وأدائه المميز لإيجاد فرص عمل للشباب من الخريجين الفلسطينيين بما يجعلهم يتمتعون بكل حقوقهم.

المدارس الخاصة

ثم استقبل وفداً من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان برئاسة منسق عام الاتحاد الأب يوسف نصر.

وسلّم الوفد الوزير كتاباً تضمّن مطالب الاتحاد الآيلة الى تحسين اوضاع المعلمات والمعلمين بشكل عام ومن بينهم الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، واشتراكاتهم في المدارس الخاصة لصندوق الضمان الاجتماعي.

وتمنى الاتحاد في كتابه، العمل على استصدار مرسوم خاص من مجلس الوزراء يحدد فيه الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراكات الشهرية لصندوق الضمان أسوة بقطاعات خاصة أخرى.