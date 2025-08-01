المركزية- اجتمع وزير العمل الدكتور محمد حيدر قبل ظهر اليوم مع نقابة مشغلي ومستخدمي شركات الخليوي في لبنان برئاسة مارك ضو عن "ألفا"، ونبيل يوسف عن "تاتش"، وحضر جاد ناصيف، وعلي ياسين ممثلين عن ادارتي الشركتين. وتم توقيع تجديد عقد العمل الجماعي بين النقابة وادارة الشركتين بعد مفاوضات سابقة.

وشكر الحضور وزير العمل على رعايته توقيع العقد، وهو بدوره تمنى لهم التوفيق في عملهم.

أحمد الحريري

بعد ذلك استقبل الوزير حيدر السيد أحمد الحريري وبحث معه قضايا عامة.

وقد الممرضين

كما التقى وفداً من نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، أطلع منه على اوضاع القطاع في هذه الظروف. وقد نوه وزير العمل بدور الممرضين والممرضات لما فيه خدمة للمواطنين والانسانية.