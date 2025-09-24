المركزية- أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل حملة وطنية شاملة للتوعية على عدم رمي النفايات والحدّ من مخاطر فيضانات الشتاء، تحت شعاريها الرئيسيين: "إذا غرقت الدني… بيكون من إيدنا" و"الشتا نعمة… ما تحوّلو لنقمة"، وبعنوان جامع: "معاً لمواجهة الفيضانات".

وأعلنت في بيان: تتضمن الحملة مجموعة من المواد التوعوية المصوّرة التي تبيّن بشكل واضح كيف يؤدي رمي النفايات إلى انسداد شبكات تصريف مياه الأمطار وتحولها إلى فيضانات، كما تشرح عبر الرسوم التوضيحية والمشاهد الميدانية كيفية تكوّن الفيضانات ودور مختلف الجهات الرسمية والبلديات والشركات المتعهدة في مواجهتها، إلى جانب الدور المحوري للمواطن في حماية المرافق العامة. وتشير الحملة أيضاً إلى أثر التغير المناخي في زيادة وتيرة الأمطار المفاجئة وما يرافقها من تحديات إضافية.

وأكدت الوزارة أن "الحملة تستند إلى الشراكة والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الطاقة والمياه، مجلس الإنماء والإعمار، شركات الكنس (City Blue - Ramco)، المجتمع المدني، والبلديات"، مشددة على أن "المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين لتفادي الفيضانات وضمان أن يبقى الشتاء نعمة لا نقمة".