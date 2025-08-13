كشفت حركة حماس تفاصيل عن مفاوضاتها في القاهرة التي تبدأ اليوم الأربعاء، حيث أكدت أن المفاوضات ستركز على وقف الحرب وإدخال المساعدات والتوافق الوطني.

وقالت الحركة في بيان، صباح الأربعاء، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بـ"حرب الإبادة" في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى.

وذكر القيادي في الحركة طاهر النونو المتواجد في القاهرة حاليا، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء، حيث ستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، وبحث العلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، وكذلك العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.

وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.

يذكر أنه قبل ساعات، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر عرضت على حركة حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، ونزع سلاحها، مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيين.

من جانبه، صرح مصدر مصري مسؤول، أمس الثلاثاء، أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض، مؤكداً أن مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مجدداً نحو استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية على رفضه أي صفقات جزئية بشأن إعادة الأسرى.

وأضاف أن إسرائيل ستسمح لسكان غزة بالخروج من القطاع إذا أرادوا، كما ستجري محادثات مع بلدان أخرى لاستقبال سكان قطاع غزة، لكنه لم يسمِّ دولاً بعينها.