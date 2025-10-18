افادت وسائل إعلام فلسطينية عن تسلم الصليب الأحمر جثماني رهينتين اسرائيلليتين من حماس في غزة.

وكانت حركة حماس قد اعلنت في وقت سابق، أنها ستسلّم في وقت لاحق، السبت، جثتي محتجزين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر تلغرام إنها «ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من الأسرى الإسرائيليين تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت غزة».

أوضحت الكتائب، أن عملية التسليم تأتى ضمن الترتيبات الإنسانية والاتفاقات الجزئية التي تتضمن تبادلًا للجثامين والأسرى بين الجانبين.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تغيير خطوط الانسحاب بسبب تأخر حماس في تسليم جثث المحتجزين.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن تقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة حماس تعلم بمكان وجود جثث ثمانية على الأقل من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وأن بإمكانها إعادتهم فوراً.

وكانت كتائب قد سلمت القسام مساء (الأربعاء) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفات جثتين من المحتجزين الإسرائيليين في مدينة غزة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى الجارية بين الجانبين.