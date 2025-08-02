انتقدت حركة "حماس" بشدة زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، معتبرة أنها "مسرحية معدّة مسبقًا" تهدف إلى تضليل الرأي العام وتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على القطاع المحاصر الذي يعاني من أزمة إنسانية وغذائية خانقة.

وفي بيان رسمي، رأت الحركة أن هدف الزيارة هو منح الاحتلال غطاء سياسيًا لمواصلة سياسة التجويع وارتكاب المجازر بحق الأطفال والمدنيين، مشيرة إلى أن تصريحات ويتكوف حول سلمية توزيع المساعدات "تتناقض مع الواقع"، وتكذّبها "استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني بسبب الجوع"، بحسب تعبير البيان.

واتهمت "حماس" الإدارة الأميركية بأنها "شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية" التي يشهدها القطاع، داعية واشنطن إلى تحمّل مسؤولياتها الدولية عبر وقف دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، والعمل الجدي على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، ردّت الحركة على ما أوردته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن المبعوث الأميركي، حول "استعداد حماس لنزع سلاحها"، مؤكدة أن المقاومة وسلاحها حق وطني وقانوني، طالما أن الاحتلال قائم.

وأوضحت أن هذا الحق "أقرّته المواثيق والأعراف الدولية"، مشددة على أنه لا مجال للتخلي عنه إلا باستعادة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.