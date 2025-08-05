اتهم القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، إسرائيل بمواصلة ما سماها “هندسة التجويع”، وتصعيدها كل صنوف الإبادة، ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم.

وانتقد حمدان تجاهل العديد من الدول، وبخاصة الإدارة الأميركية، لجرائم إسرائيل وما تقوم به من تجويع لسكان غزة، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الرهائن بسبب تعنت حكومته وتهربها، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف حمدان: “إسرائيل حوّلت غزة لمعسكر اعتقال وتمارس فيها إبادة كاملة”، وتابع قائلا: “إسرائيل تحاول تحويل جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة إلى نقاش عن جنودها الأسرى”.