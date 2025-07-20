قضى شخصان على الأقل صباح الأحد جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب كوريا الجنوبية منذ أيام، وفقا لوزارة الداخلية، ما يرفع إجمالي عدد قتلى هذا الأسبوع إلى 17 شخصا.

ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى، في وقت لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الأمطار الغزيرة.

ووفق وكالة يونهاب للأنباء، فإنّ القتيلَين هما امرأة في السبعين من عمرها لقيت حتفها عندما انهار منزلها جراء انزلاق التربة، ورجل في الأربعين من عمره غرق في غاتشيون.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ خمسة أيام 17 قتيلا، وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة الأحد، قضى معظمهم في مقاطعة سانشيونغ الريفية التي يقطنها 33 ألف نسمة.