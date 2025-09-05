أكد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني أن إحياء الاتفاق النووي خلال ولايته الثانية كان سيجنب إيران حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

وشدد في كلمة أمام مستشاريه نُشرت الخميس، على ضرورة العودة إلى المفاوضات مع الغرب، خصوصاً الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن إنهاء آلية الضغط على الزناد من جدول أعمال مجلس الأمن يخدم مصلحة طهران والدول الموقعة على الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

وأكد روحاني أنه في حال العودة إلى الاتفاق النووي، كانت ستُحقق منافع الاتفاق، ويُثبت الاتفاق نفسه، ولن تكون هناك "ذريعة للحرب الـ12 يوماً".

وأشار الرئيس الأسبق إلى أن عرقلة العودة إلى الاتفاق عام 2021 كلّفت إيران خسائر تقارب 500 مليار دولار، مضيفاً أن الفرصة ما زالت قائمة للتفاوض مع مجموعة "1+4".

وكانت محاولات إحياء الاتفاق النووي قد تعثرت في نهاية ولاية روحاني، رغم وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، إذ اشترطت الإدارة الأميركية حينها عودة طهران أولاً إلى التزاماتها النووية.