أكدت السلطات الإسبانية استمرار تمدُّد حريق اندلع امس في غابة قرب منتجع تاريفا الساحلي في أقصى جنوب البلاد، وأدى إلى إجلاء آلاف السياح على الرغم من أنه لا يهدد منطقة مخيمات وفنادق، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال المسؤول عن الأمن في الحكومة المحلية في الأندلس أنطونيو سانز للصحافيين إن "نظام إطفاء الحرائق ساهم في تأمين المنطقة الجنوبية، منطقة الفنادق، وهذا أفضل خبر اليوم".

وأضاف: "لا يزال الناس غير قادرين على العودة" إلى هذه المنشآت، موضحا أن الحريق الذي لم يُسفر عن أي إصابات لا يمكن "إعلان السيطرة عليه بعد. حاليا، ما يقلقنا هو حدوث أي تغيّرات في اتجاه الرياح".

في المجموع، أدى الحريق الذي اندلع بعد ظهر امس، إلى إجلاء "1550 شخصا" من مخيمات وفنادق وأماكن إقامة، بالإضافة إلى "آلاف المركبات" يعود معظمها إلى أشخاص قدموا للاستمتاع بشواطئ المنطقة، بحسب سانز.

وتشهد إسبانيا موجة حر شديدة هذا الأسبوع وتلامس الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق عديدة.

وحذرت خدمات الحماية المدنية من أن "خطر اندلاع حرائق غابات مرتفع جدا في معظم أنحاء البلاد".