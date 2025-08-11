تم إخلاء أحد السجون في ولاية كولورادو مع استمرار أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ الولاية في التمدد، بينما حذرت السلطات سكان المناطق النائية من ضرورة الاستعداد لمغادرة منازلهم، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت أوامر الإخلاء قد صدرت مسبقا لسكان المجتمعات الجبلية، في وقت كان فيه حريق "لي" قد أتى على مساحة تجاوزت 167 ميلا مربعا، أي ما يعادل 433 كيلومترا مربعا، في مقاطعتي غارفيلد وريو بلانكو، مع نسبة احتواء لم تتجاوز 6%، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

وقالت إدارة السجون في كولورادو في بيان :"إن جميع السجناء البالغ عددهم 179 شخصا، تم نقلهم بأمان من مركز إصلاحية رايفل يوم السبت، وذلك بدافع الحذر الشديد".

أضافت :"أنه تم نقلهم موقتا إلى مجمع إصلاحية بوينا فيستا، الذي يبعد نحو 150 ميلا، أي 240 كيلومترا".

ويواصل حريق لي اشتعاله بين الأشجار والشجيرات على بعد نحو 250 ميلا، أي ما يعادل 400 كيلومتر، غرب مدينة دنفر، وهو يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أكبر الحرائق المنفردة في تاريخ الولاية، وفقا لإدارة كولورادو للوقاية والسيطرة على الحرائق.

ويشارك أكثر من ألف رجل إطفاء في جهود مكافحة الحريق، مع العمل على منع امتداد النيران إلى ما وراء الطريق السريع كولورادو 13، وشمال طريق المقاطعة 5، بحسب ما أكدته السلطات.