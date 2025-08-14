اندلع حريق الأربعاء في جزيرة قبالة سواحل غرب كندا على المحيط الهادىء، ما يثير قلق سكان مدينة صغيرة تتهددها النيران، بينما يقترب حريقان آخران من مدينتين أخريين في شرق البلاد.



وأصدرت السلطات تحذيرات لمناطق عدة في بورت ألبيرني الواقعة في جزيرة فانكوفر (غرب)، داعيةً السكان البالغ عددهم نحو 20 ألفًا إلى الاستعداد للإخلاء في مواجهة حريق هائل على بعد 12 كيلومترًا أتى على أكثر من 1500 هكتار في حوالى 36 ساعة.



وقال أحد سكان المدينة ويدعى روس ويتاس (69 عامًا) لوكالة فرانس برس: "أعيش في بورت ألبيرني منذ العام 1956 وهذا أحد أكبر الحرائق التي رأيتها على الإطلاق".



ولا تبعث توقعات الطقس الحار والجاف ليومي الأربعاء والخميس على التفاؤل، بينما يعيش السكان في حالة من التأهب.



وقال تيد هاغارد إنه "أمر جنوني أن نرى مدى ضخامة الحريق". وكان هذا العامل يتابع تقدم الحريق على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه توجه إلى المكان ليعاين ما يحدث.



وفي الطرف الآخر من البلاد، على ساحل المحيط الأطلسي، صدرت أوامر إخلاء عدة مناطق في مدينة سان جان التي يبلغ عدد سكانها 224 ألف نسمة، وذلك بسبب حريق يهددها.