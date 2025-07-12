أغلقت السلطات التركية، اليوم السبت، معبر كسب الحدودي مع سوريا، بعد امتداد الحرائق إلى محيطه، وسط محاولات مستمرة من قبل فرق الإطفاء السورية للسيطرة على الحرائق المشتعلة لليوم العاشر على التوالي، في جبال ريف اللاذقية، بدعم من فرق عربية وتركية، فينا انضمت فرق قطرية إلى الجهود، مدعومة بـ5 مروحيات.

إغلاق مؤقت

وأعلن مدير العلاقات العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، أن السلطات التركية أغلقت مؤقتاً معبر كسب الحدودي مع سوريا، بسب امتداد الحرائق المندلعة في جبال الساحل، واقترابها من المنطقة الحدودية.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال علوش: "إلى أهلنا المسافرين عبر معبر كسب (...)، نرجو منكم تفهّم هذا الإجراء الطارئ، ونسأل الله السلامة لأهلنا في ريف اللاذقية وأن يُطفئ الحرائق ويرفع الضرر عن الجميع". فيما أشار إلى جميع المعابر مع الجانب التركي مفتوحة.

وتوسعت الحرائق المندلعة لليوم العاشر في جبال الساحل السوري بريف اللاذقية، لتصل إلى محيط المنازل السكنية في كسب، ما دفع بالمدنيين إلى ترك بيوتهم خوفاً من امتداد النيران، فيما قامت فرق الإطفاء السورية بإغلاق طرق رئيسية تصل إلى كسب حفاظاً على سلامة الأرواح.

جهود مكثّفة

وقال فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن تضاريس جبلية صعبة ومعقدة، تزيد من صعوبات جهود إخماد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية، فيما تعمل الفرق ضمن غرفة العمليات المشتركة، على فتح خطوط جديدة في الجبال والغابات لتمكين وصول رجال وآليات الإطفاء إلى النيران.

وأضاف أن فرق الإطفاء الميدانية ضمن "الغرفة المشتركة"، وبدعم جوي مكثف، تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار الحرائق الحراجية في جبال ريف اللاذقية، وحماية غابات الفرنلق وبرج زاهية والغابات في منطقة جبل النسر.

وأكد أن الفرق المشاركة من جميع المحافظات السورية والفرق المؤازرة من دول تركيا والأردن، تكثّف من عمليات الإخماد للحد من انتشار النيران والسيطرة على الحرائق في أقرب وقت ممكن.

دعم قطري

وتشارك في عمليات الإطفاء، فرق إطفاء برية من تركيا والأردن ولبنان والعراق، وسط مشاركة مروحيات إطفاء تركية وأردنية وقبرصية ولبنانية.

وأعلن "الدفاع المدني السوري"، اليوم السبت، انضمام دولة قطر إلى جهود إخماد الحرائق في جبال الساحل السوري، في سياق التعاون الإقليمي لمواجهة الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.

وقال الفريق إن فرق قطرية متخصصة في البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق من وزارة الداخلية (لخويا)، وصلت إلى سوريا، مضيفاً أن الفرق مزودة بآليات ومعدات متطورة، إ