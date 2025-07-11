ما تزال حرائق الغابات تتمدد في ريف اللاذقية على الرغم من الجهود المكثفة، وقد تجاوزت المساحات المتضررة حتى الآن 15 ألف هكتار.

وأسهمت الرياح القوية في تسريع انتشار النيران، فيما تُعيق الألغام ومخلفات الحرب حركة فرق الإطفاء، وقد تسبب انفجار بعضها في نشوب حرائق جديدة.

يشارك في عمليات الإخماد أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، مدعومين بـ300 آلية إطفاء وعشرات آليات الدعم ومعدات هندسية ثقيلة لتقسيم الغابات وفتح الطرق.



كما تشارك ميدانياً فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، ومن المتوقع انضمام فرق من العراق خلال الساعات المقبلة.



وتشارك 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في عمليات الإخماد الجوي، ضمن تنسيق مشترك لمواجهة الحرائق الممتدة في ريف اللاذقية.