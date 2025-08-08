المركزية- زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لمشاريع مصرف الإسكان والجهود المبذولة لتأمين قروض إضافية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية.

وصرّح حبيب بعد اللقاء: لقد تشرّفنا بزيارة معالي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وأطلعناه على الجهود المبذولة لتأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوى المسلحة اللبنانية، وكانت الآراء متطابقة في هذا الموضوع.

وأضاف: كذلك أطلعناه على آلية تطبيق قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، وعلى مشاريع مصرف الإسكان المستقبلية في ما خصّ تأمين القروض بالليرة اللبنانية من أموال مصرف الإسكان الخاصة والتي أقرّها مجلس الإدارة منذ فترة، ونحن في طور البحث عن الوسيلة الأفضل لإعطاء هذه القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية.

وأمل حبيب "من الجميع في دعم مصرف الإسكان بما له من مصداقية لدى الصناديق العربية التي تتلقف بإيجابية أي اقتراح لقروض جديدة لمصرف الإسكان. وهنا نتوجّه بالشكر إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة مجتمعةً، الذين لا يوفرون جهداً في سبيل تأمين مزيد من القروض الجديدة لدعم مصرف الإسكان من أجل مساعدة الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة".

وختم: يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع، فنحن لا نطمح إلى أخذ دور أحد في أي موقع كان، إنما نمدّ يدنا لمَن يرغب في التعاون معنا بكل ترحيب ومودّة.