دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أنّ "إسرائيل لا يمكنها خوض حرب لا تحظى بدعم غالبية الشعب، ولا يؤمن الناس بأهدافها، ولا يثقون بقيادتها".

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، استناداً إلى تحقيقات داخلية أجراها الجيش الإسرائيلي، أنّ "معظم حالات الانتحار في صفوف الجنود مرتبطة بالحرب في غزة". وأوضحت التحقيقات أن العديد من حالات الانتحار تعود إلى "الصعوبات النفسية الناجمة عن البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال".

ووفقاً للهيئة، فقد انتحر 16 جندياً منذ بداية العام الجاري، من بينهم 4 جنود خلال شهر تموز/يوليو وحده، وسط مؤشرات متزايدة على تفاقم الضغوط النفسية داخل صفوف الجيش.