وقع حادث سير مروع عند مستديرة القليعة بعد منتصف الليل، عندما فقد سائق سيارة "رابيد" السيطرة على مركبته، ما أدى إلى انحرافها واستقرارها داخل حديقة أحد المنازل.



وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث تمكنت من انتشال السائق المصاب، ونُقل أولاً إلى المستشفى.