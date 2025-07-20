أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "لبنان لا يُبدع فقط… لبنان يُبهر".

وكتب على منصة "أكس": "ليلة أمس، وتحت نجوم أرز الرب - أرز بشري - شهدتُ عرضًا ساحرًا لفرقة Mayyas استلهم من كتابات جبران خليل جبران ضمن مهرجانات الأرز الدولية".

وأضاف: "إبداع في كل حركة، تناغم في الموسيقى، ودقة في الأداء تُدهش العقول مع غناء بأصوات جاهدة وهبه وملحم زين الرائعة. كما غيّرت فرقة كركلا مفهوم المسرح اللبناني الراقص منذ عقود، تأتي Mayyas اليوم لتعيد رسم حدود الفن المعاصر، بروحٍ لبنانية خالصة وبحرفيةٍ عالمية تضاهي أعمال برودواي".

وختم: "جيلان من الفن، ورسالة واحدة: لبنان لا يُبدع فقط… لبنان يُبهر! إنها صناعة الثقافة اللبنانية".