بدعوة من النائب ابراهيم كنعان، جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على عدد من المشاريع الإنمائية في المتن الشمالي، شملت الجديدة والفنار والمنصورية والمكلس وعين سعادة، وصولاً الى وصلة العطشانة، حيث جرى الإطلاع على الأوضاع على الأرض، والاستماع الى رؤساء البلديات الى مطالبهم. واختتمت الجولة بغداء اقامه كنعان على شرف رسامني بحضور رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات متنية.

وتأتي الجولة اليوم في سياق المشاريع التي جرى تلزيمها للتعبيد والتأهيل والصيانة في المتن الشمالي، ساحلاً ووسطاً وجرداً بقيمة مليونين و٦٠٠ الف دولار أميركي.

كلمة كنعان

ورحّب كنعان بوزير الأشغال الذي "مع أول وصوله الى الوزارة، نزل على الأرض والتقى الناس، وأكد أن همّه أن تقوم الدولة بواجباتها كما نريد جميعاً. فالخدمة العامة ليست منّة من الدولة بل حق للمواطن وللبلديات".

أضاف "أهلاً وسهلاً برؤساء البلديات والمخاتير المتواجدين معنا اليوم. وأولوياتكم في المتن الشمالي هي أولوياتنا، وهذه الجولة التي قمنا بها اليوم، هي استكمال وانهاء لتحضيرات بدأناها منذ فترة ، والامكانات لمشاريع جديدة نسعى لتأمينها بالتعاون مع وزير الاشغال ومجلس الإنماء والإعمار بدءاً من الملحة منها. ومجلس الإنماء والإعمار متواجد معنا اليوم أيضاً بشخص أمينه العام غسان خير الله، وسنتعاون معه ومع وزارة الأشغال لتحقيق المطالب. وقد بدأ العمل بعدد من البلدات، وجرى تلزيم ملفات أخرى، وستتابع الملفات وتستكمل الأشغال".

وقال "العطشانة بشكل خاص متعطّشة منذ سنوات لاتمام وصلة العطشانة عين علق . وكان هناك كلام واضح اليوم بالتعاون بين وزارة الأشغال ومجلس الانماء والاعمار لانجازها وستتوفر لها الإمكانيات كما وعدنا. كما المناطق التي زرناها اليوم من المكلس الى المنصورية التي تمّ تلزيمها وهي مطلب مزمن لأهالي المنطقة والمتن الى عين سعادة التي سنتابع ملفاتها مع رئيس البلدية ، والمناطق الأخرى التي نتابعها وستكون لنا زيارات لها".

وختم" نأمل في استكمال تدشين المشاريع التي لزمت والتي نسعى لتنفيذها بوقت قريب".

كلمة رسامني

أما وزير الأشغال فقال "اشكر النائب كنعان على دعوته وكلمته. وكل لبنان متعطش لاعادة التأهيل والتزفيت، لاسيما أن السنوات الماضية كانت صعبة. وموازنة وزارة الأشغال هي لكل لبنان، ونسعى لأن نكون منصفين مع كل لبنان، وفق الامكانات المحدودة، للبدء بالأولويات المطلوبة. والأكيد أننا سنضع خطة عمل خماسية، لأنه في سنة واحدة لا يمكن انهاء كل شيء".

اضاف "نعرف أوضاع البلديات المتعثّرة، لذلك وقفت وزارة الأشغال ومجلس الانماء والاعمار الى جانبها. والمشاريع متى انتهت، ستغيّر حياة الناس. واليوم، سنتعاطى مع الموازنة بطريقة وفق الأولويات المطلوبة. وسأزور كل مناطق لبنان واطلع من النواب ورؤساء البلديات على المشاكل".

وقال "كلّنا نريد طلباً واحداً من النائب ابراهيم كنعان والمجلس النيابي ، لجهة موازنة الوزارة وتعزيز امكاناتها وفق الحاجات الكبيرة، وضرورة تأمين السلامة المرورية في ظل الخسائر التي نشهدها على الطرقات. وأتشكر فريق عمل الوزارة في هذا السياق للوصول الى النتائج المرجوة".