ميشال غندور

أشار مشرّع أميركي بارز إلى أنه منفتح على استئناف العمليات العسكرية الأميركية ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر وإسرائيل، بعد شهرين فقط من وقف إطلاق النار الذي أوقف الحملة الجوية التي كانت تقودها الولايات المتحدة.

وقال السيناتور روجر ويكر (جمهوري عن ولاية ميسيسيبي)، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديداً خطيراً يجب القضاء عليه.

وأضاف ويكر: "يجب القضاء التام على الحوثيين. ليس لديهم هدف سوى قتل الأحرار."

وعندما سُئل عما إذا كان يدعم استئناف التدخل العسكري الأميركي المباشر ضد الجماعة المدعومة من إيران، أجاب ويكر: "لن أستبعد ذلك."

تأتي تصريحات ويكر في وقت تتزايد فيه المخاوف في واشنطن من استمرار الحوثيين في تعطيل طرق الشحن البحري وتوسيع نطاق هجماتهم في المنطقة، وهو ما يخشى كثير من المسؤولين أن يهدد الاستقرار الإقليمي والمصالح الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.