المركزية- زار مجلس إدارة جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا واللجنة الطبية وبعض شركات إدارة البرامج الصحية والإستشفائية (TPA)، مقر "واحة الحياة " في الأشرفية، حيث كان في إستقبالهم رئيس الجمعية الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك في بيروت روجيه نسناس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"واحة الحياة" ظافر شاوي والمديرة التنفيذية سيدة معلم نصار.



وجال الوفد على أرجاء "الواحة" حيث اطلع على كل الأقسام الطبية.



وألقت نصار كلمة سلطت الضوء فيها على الخدمات الطبية التي تقدمها "واحة الحياة"، ومنها:

أولا: رعاية المصابين بأمراض دون الحادة أو المتوسطة الحدة.

ثانيا: رعاية المصابين بمرض الألزهايمر والديمنشيا.

ثالثا: رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم.

رابعا: الرعاية الملطفة.

خامسا: العناية بكبار السن.

سادسا: التأهيل وإعادة التأهيل وتتضمن العلاج الفيزيائي وعلاج النطق والعلاج الإنشغالي للمرضى المقيمين في المركز ومن خارج المركز ايضا.



وخدمات أخرى تتضمن:

-العناية بفتحة القصبة الهوائية

- العناية بالمرضى الذين يعانون من الغيبوبة والسكتة الدماغية و الباركنسون ومتلازمة "Guillain Barre" والأمراض المزمنة الأخرى .

- نادي اجتماعي يضم نشاطات متنوعة من سينما ومكتبة ومنشأة فريدة من نوعها - مطبخ الزهايمر

- عيادة لطب الأسنان.



ثم ألقى المدير الطبي الدكتور الياس إسطفان كلمة ركّز فيها على "أهمية استكمال العلاج داخل مراكز التأهيل لأنها تعطي نتائج افضل وتساهم بتخفيض الفاتورة الصحية على المريض والجهات الضامنة".



وشكر نسناس، رئيس جمعية شركات التأمين والأعضاء وشركات إدارة البرامج الصحية والاستشفائية لحضورهم للاطلاع على هذا المشروع، منوّها بـ"التعاون معهم ومع المستشفيات والأطباء الذين يوجهون المرضى للمتابعة في المركز".



وتحدث عن الجمعية الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك مالكة المشروع، التي "تقدم المساعدة لكل مريض محتاج من مختلف الطوائف وتؤمن المعالجة للمرضى والفحوصات اليومية إضافة إلى عيادة أسنان وتأمين الطعام اليومي للمحتاجين، والتي بعد تقدمة السيدة ماري هبة الأرض لإنشاء المركز، باشرت للبدء بهذا المشروع برئاسة السيد ظافر شاوي والمؤلف من 92 غرفة و131 سريرا"، منوها بالأسعار الخاصة التي يقدمها، شاكرا كل المتبرعين الذين ساهموا في هذا الواقع.



وأكد نسناس "أهمية التعاون مع القطاع الخاص وخاصة شركات التأمين وشركات إدارة البرامج الصحية والإستشفائية والمستشفيات والأطباء".

من جهته، نوّه ميرزا بـ"هذا المركز الذي يقدم خدمات طبية واجتماعية للمرضى خلال فترة تعافيهم وبأسعار مدروسة".