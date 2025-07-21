أشادت جمعية :تجّار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري، في بيان ب"التطور اللافت في نشاط مرفأ طرابلس ، الذي يشهد حركة متسارعة وارتفاعا كبيرا في عدد الحاويات ، في دليل واضح على الدور المتنامي لهذا المرفق الحيوي في الاقتصاد الوطني".

ورأت الجمعية "في هذا النمو فرصة استراتيجية يجب البناء عليها ، لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين موارد إضافية لخزينة الدولة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء طرابلس والشمال"، وطالبت "إنطلاقًا من مسؤوليتنا الاقتصادية والوطنية"، "الدولة بجميع وزاراتها المعنية ، وعلى رأسها : وزارة الأشغال العامة والنقل ، المالية ، الاقتصاد ، والعمل ، بضرورة توسيع وتحديث البنية التحتية للمرفأ وتشجيع الاستثمارات في المنطقة اللوجستية المحيطة به وتعزيز التجهيزات التكنولوجية التي تضمن فعالية العمليات وتنفيذ برامج تدريب مهني للشباب اللبناني لتأمين اليد العاملة المتخصصة ".

ولفتت الى ان "مرفأ طرابلس ليس فقط بوابة بحرية ، بل هو رافعة اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد اللبناني إذا ما تمّ الاستثمار فيه وفق رؤية إنمائية شاملة".