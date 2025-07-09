المركزية - أعلنت المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة أن “بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تداولت خبرًا حول حصول جريمة قتل بتاريخ اليوم 9-7-2025 في بحمدون، إثر إقدام شخص من الجنسية السورية على إطلاق النار على مواطن لبناني أمام المارة على الطريق العام”.

ونفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذا الخبر.

وختمت: “إزاء ذلك، تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة”.

الاشتراكي: من جهتها، أعلنت وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان أنه “يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن سقوط قتيل في منطقة بحمدون، عقب إشكال وقع بين أحد أبناء المنطقة وأحد النازحين السوريين”.

وأكدت الوكالة أن هذا الخبر عار عن الصحة وأن حقيقة الأمر هو أن مساء الثلثاء وقع إشكال بسيط بين أحد أبناء المنطقة وأحد العمال السوريين تمت معالجته فوراً”.

وطلبت من وسائل الإعلام التوقف عن نشر الأخبار المسيئة إلى الأمن الاجتماعي والتأكد من مصدر الخبر بدقة.

وكان انتشر خبر مفاده ان منطقة بحمدون شهدت جريمة قتل راح ضحيتها مواطن لبنانيّ إثر تعرضه لإطلاق نار.



وذكرت المعلومات الأولية أن الجاني هو من الجنسية السورية، وقد نفذ جريمته على الطريق.