المركزية - في محطة مفصلية من مسيرتها الأكاديمية، أطلقت جامعة رفيق الحريري (RHU) رسميًا مجلس المستشارين الدوليين (BIA)، في خطوة استراتيجية ترسّخ حضور الجامعة على الساحة العالمية، وتعزّز رسالتها في التميّز الأكاديمي، والحوار الإقليمي والدولي.

افتُتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، تلاهما كلمة ترحيبية ألقتها مديرة مكتب التواصل وشؤون الخريجين وعريفة الحفل السيدة رفال طبّاع، وصفت فيها الحدث بأنه "بداية فصل جديد جريء في مسيرة RHU"، يستند إلى إرث المؤسس الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإلى الرؤية الحكيمة لرئيسة مجلس الأمناء السيدة نازك رفيق الحريري.

تميّز الحفل بحضور رفيع المستوى من شخصيات بارزة في الشأن العام والاقتصادي والأكاديمي، أبرزهم: أحمد محمود ممثلاً وزير المهجرين كمال شحادة، ريا الحسن، وزيرة الداخلية والمالية السابقة ورئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط، نزيه شمة ممثلاً سفير دولة فلسطين،

رائد شرف الدين، النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان، فادي المصري، نقيب المحامين، أحمد حجازي، فادي فواز وفرح تميم، أعضاء مجلس الأمناء، نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس، فايز البزري، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، علي عبدالله، رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية الصينية، وسام فهد، رئيس منظمة رواد الأعمال - فرع لبنان، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والقانونيين والتربويين.

في كلمته، عبّر رئيس الجامعة سعيد لادقي – الذي كُرِّم لدوره في تأسيس المجلس – عن أهمية هذه المبادرة، قائلًا: "نحن لا نطلق مجرد مجلس، بل نرسّخ التزامًا وطنيًا بإعادة بناء الوطن عبر التعليم، والتميّز، والخدمة. مجلس المستشارين الدوليين هو دعوة لتوحيد قادة العالم خلف رؤية واحدة للعطاء والتمكين والإلهام. إنه تجسيد للتحوّل الحقيقي: في المؤسسات، في حياة الطلاب، وفي مستقبل الوطن."

كما نقل لادقي رسالة مؤثرة من السيدة نازك الحريري، أكّدت فيها التزامها الراسخ بدعم مسيرة الجامعة ورؤيتها للمستقبل.

وقدّم لادقي أعضاء مجلس المستشارين الدوليين، بدءًا برئيس المجلس إيلي أنطوان سامية، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة Altitude لإدارة التعليم، فأنطوان سوما، الشريك الإداري في Galliott Capital Advisors، وباسكال معوض، الشريك في دار معوض، فريتا بتجنّي، مطورة مجتمعية وقائدة أعمال، وربيع الهبر، مؤسس ومدير عام شركة Statistics Lebanon Ltd، وجهاد دوغلاس، عالم ورائد أعمال، والقاضي بيار فرانسيس، قاضٍ في المجتمع المدني، ثم مارغريت شوييري باذرلي، مديرة تنفيذية ومستشارة ثروات.

وقدّم سامية عرضًا شاملاً لرؤية المجلس وأهدافه، مشددًا على انسجام المبادرة مع إيمان الشهيد رفيق الحريري بأن التعليم هو المحرّك الأول للتغيير والنهضة، ومعلنًا عن مبادرات مستقبلية سيتبناها المجلس.

شكّل توقيع ميثاق مجلس المستشارين من قبل لادقي وسامية لحظة رمزية ومحورية، تؤكد التزام الطرفين برؤية RHU في التميّز المحلي والتأثير الإقليمي والريادة العالمية.

وشارك أعضاء المجلس في الحفل حضورًا أو عبر كلمات مسجلة. اذ ألقى كل من باسكال معوض وجهاد دوغلاس رسائل مصوّرة تناولت أهمية التعليم كأداة تحوّلية.

كما قدّمت كلٌّ من ريتا بتجنّي، وربيع الهبر، ومارغريت شوييري باذرلي كلمات مباشرة استعرضوا فيها أفكارًا عن القيادة الأكاديمية والتعاون العالمي وأثر التعليم في المجتمعات.

واختُتم الحفل برسالة شكر وتأكيد على وحدة الرؤية التي تجمع RHU ومجلسها الجديد، تجسيدًا لـ 25 عامًا من التحوّل والتميّز. كما عبّرت عريفة الحفل:"ما نشهده اليوم ليس مجرد بداية، بل دعوة إلى العمل، ووعدٌ لطلابنا وللعالم، واحتفالٌ بإرث يوحّدنا جميعًا".