المركزية- وقّع وزير المال ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وأحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه،



وجاء في المادة الأولى: "يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)".



وفي المادة الثانية: "يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)".









