Jul 23, 2025 2:01 PMClock
اقتصاد
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جابر يوقّع المنحة المالية للعسكريين

المركزية- وقّع وزير المال ياسين جابر صباح اليوم "مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء، وأحاله الى مجلس الوزراء حسب الأصول المرعية الإجراء" كما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
 

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