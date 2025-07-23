المركزية- وقّع وزير المال ياسين جابر صباح اليوم "مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء، وأحاله الى مجلس الوزراء حسب الأصول المرعية الإجراء" كما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

