المركزية- بحث وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري في الإجراءات التي تساهم في تطوير عمل القطاع الصناعي، كما جرى التطرق إلى المسألة التي ترتبط بعمليات التهرب من قبل بعض المستوردين من دفع ما يتوجب عليهم من الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة ملايين الدولارات، ما توجب على الإدارة الضريبية وفق الأصول المرعية تعليق العمليات الجمركية الخاصة بهم، الى حين تسديدها.

وأبلغ الوزير جابر انه "على رغم التأثير الفوري على ملاءة الخزينة نظراً لحجم المستحقات المتوجبة المالية المرتفعة المترتية لصالح الخزينة من عمليات التهرب هذه، فإنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي يجب على الجميع مراعاتها، في الظرف الذي يتطلب مد يد المساعدة للقطاعات الصناعية والتجارية بغية تنشيط الدورة الاقتصادية، سيبادر إلى اتخاذ قرار تسمح به القوانين المالية يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يقومون بتسديد كامل المتوجبات عن فترة ضريبية، على أن يُسددوا المتبقي عليهم وكذلك المبالغ المتوجبة عن فصل أو فصلين مع كل تسديد يتوجب عن كل فصل لاحق، على أن يستثنى من هذه الآلية الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022، لأن هذه التكاليف لن تستفيد من أي تسوية على الغرامات لأنها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية استناداً للقانون 662/2005، على أن يصدر القرار بذلك خلال ساعات".

اتحاد بلديات الضاحية

وكان جابر التقى وفداً من اتحاد بلديات الضاحية برفقة النائبين عن كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار وحسن فضل الله، بحث معه في مشروع إصلاح المباني التي باشرت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى منها لصالح الهيئة العليا للإغاثة والدفعتين الأولى والثانية لمجلس الجنوب، لإعادة إصلاح ما تضرر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية سواء في الضاحية أو الجنوب.

وصرّح عمار بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء الوزير ياسين جابر وكان موضوع اللقاء متعلق في موضوع التعويضات على نتائج الإعتداءات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب خصوصاً. وقد تمنينا على معالي الوزير أن يكون هناك بنداً في مشروع قانون الموازنة بقيمة مئة مليون دولار ليغطي إنشاء مئة مبنىً من أصل خمسماية مبنىً تعرضوا للدمار وللأضرار الناشئة عن العدوان الإسرائيلي، وكذلك تناولنا أيضاً موضوع تداعيات الصرف الصحي والروائح الكريهة التي تصدر منها دون معالجة على مستوى مطار بيروت الدولي وعلى طريق بيروت ومدخلها.

من جهته، شدد جابر على ضرورة معالجة هذا الأمر وصرف ما يمكن صرفه من أجل هذه المعالجة مع الجهات المعنية المختصة.

أما بالنسبة للضاحية الجنوبية والجنوب والاضرار التي لحقت بها، فأكد جابر أنه "ستتم معالجة هذا الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع الوزارات المعنية".

