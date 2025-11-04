المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في مناطق جبل لبنان، وخصوصًا في قضاء المتن.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويّتهما، وهما:



– م. س. (مواليد عام 2005، سوري)

– ع. س. (مواليد عام 2001، سوري)



بتاريخ 16-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة برج حمود، أسفر عن توقيف المشتبه بهما وضبط ثلاث دراجات آلية كانت بحوزتهما، وهي:



دراجة نوع V125 لون أسود

دراجة نوع SZ لون أسود

دراجة نوع NMAX لون فضي



وقد تبيّن أن الدراجات الثلاث مسروقة.



بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة عدد كبير من الدراجات الآلية في مناطق مختلفة من المتن، ومن ضمنها الدراجات الثلاث المضبوطة.



أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودِعا مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".